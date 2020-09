Eine bittere Niederlage

Nach sieben Monaten Corona-Pause hat die TG Biberach II in der Schach-Landesliga beim SC Obersulmetingen mit 3:5 verloren. Durch die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt fiel die TG II auf den letzten Tabellenplatz zurück, da die weitere Konkurrenz von einigen kampflosen Spielen profitierte. Die TG II kann den Klassenerhalt aber noch immer aus eigener Kraft schaffen.

In der Vorschlussrunde der Landesligasaison 2019/20 kam es zu mehreren kampflosen Begegnungen, einige weitere Mannschaften traten nur in Rumpfbesetzung an. Auch die TG Biberach II konnte nur stark ersatzgeschwächt zum SC Obersulmetingen antreten, was allerdings nicht coronabedingt war. Obersulmetingen trat in Bestbesetzung an. An Brett drei verlor Eugen Röttinger, ebenso Frank Zessin am vierten Brett. Luzia Sander gewann an Brett sechs sicher, Hendrik Stolle musste am achten Brett aufgeben.

Sieg für TG-Topscorer Daniel Behringer

Im Anschluss siegte TG-Topscorer Daniel Behringer an Brett zwei, während Herbert Haberbosch am fünften Brett verlor, weil er das Zeitbudget überschritt. Andreas Wegener musste sich an Brett sieben mit einem Remis zufriedengeben, wodurch die Begegnung entschieden war. Daher fiel auch das Remis von TG-Spitzenspieler Vadim Reimche nicht mehr ins Gewicht. Die Mannschaftsniederlage war nach Ansicht der Biberacher schon bitter genug.