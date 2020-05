Eine Betroffene erzählt: Wie Gehörlose mit der Maskenpflicht umgehen

Alexandra Schmidt ist seit 2000 Deutsche Gebärdensprachdozentin und seit 2015 staatlich geprüft. Sie unterrichte DGS-Kurse in unterschiedlichen Bereichen. Zunächst hat sie auch an der Volkshochschule Biberach unterrichtet. Derzeit ist sie unter anderem an Universitäten, bei der Katholischen-Erwachsenenbildung oder Reha-Einrichtungen tätig. Sie gibt auch Hausgebärdenkurse für gehörlose Kinder und deren Eltern. Zudem ist sie im Gehörlosenverein Ulm und Umgebung als stellvertretende Vorsitzende tätig.