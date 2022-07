Eindrückliche Erlebnisse auf Guernsey

Ein Praktikum auf Guernsey mit vielen Erlebnissen und Eindrücken hat Mona Hildenbrand hinter sich. Die Biberacherin studiert derzeit Bauingenieurwesen im vierten Mastersemster an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Von März bis Mai absolvierte sie als Teil ihres Studiums ein Praktikum bei der Firma Rihoy and Son auf der Kanalinsel Guernsey, die mit Biberach freundschaftlich verbunden ist. Organisiert wurde es durch die guten Beziehungen zwischen dem Verein Städte Partner Biberach, dem Kulturamt der Stadt Biberach und Chris Betley, dem Deutschen Honorarkonsul auf der Insel. Über den Vereine Städte Partner Biberach zog Mona Hildenbrand ein Fazit ihres Aufenthalts auf Guernsey.

Während den drei Monaten wohnte Mona Hildenbrand beim Honorarkonsul Chris Betley und dessen Gaby sowie dem Hund Eric. Bei der Arbeit war die Biberacherin beim Projekt zum Neubau und der Modernisierung des Prinzess-Elizabeth-Hospitals involviert und war unter anderem für die Pfahlgründung eines Gebäudes verantwortlich.

An den Wochenenden erkundete Mona Hildenbrand alle Inseln, die zum Bailiwick gehören, zu Fuß: Guernsey, Jersey, Lihou, Herm, Sark und Alderney. Klippen, Strand und Meer sind nirgends mehr als zehn Minuten entfernt. „Die Landschaft dort hat mir besonders gut gefallen und ich war jedes Wochenende an den Klippen wandern“, schildert die Biberacherin ihre Eindrücke von Guernsey. „Die Menschen sind alle sehr hilfsbereit und offen, was mir die Zeit auf Guernsey erleichtert hat.“

Am 23. April hatte Mona Hildenbrand die Möglichkeit, Teil der Gedenkfeier am White Rock zu sein. Vor 77 Jahren war das Lager Lindele in Biberach befreit worden, in das mehr als 1000 Männer, Frauen und Kinder aus Guernsey deportiert worden waren. Quasi als offizielle Vertreterin von Biberach lernte sie bei der Gedenkfeier unter anderem Jill Chubb, die Vorsitzende der Guernsey Deportees Association, sowie deren Vorgänger Tom Remfrey kennen und kam mit ihnen ins Gespräch.

Als weiteres Highlight bezeichnete Mona Hildenbrand ihre Teilnahme am Liberation Day am 9. Mai, dem wichtigsten Feiertag auf Guernsey. Beim Liberation Day wird an die Befreiung der Insel im Jahr 1945 gedacht, die während des Zweiten Weltkriegs durch die Deutsche Wehrmacht besetzt war. Bei der Feier des Liberation Day 2022 wurde sie von Chris Betley dem früheren Bailiff Sir Richard Collas vorgestellt.

Das Resümee der Biberacherin nach den drei Monaten fiel sehr positiv aus: „Dieses Auslandspraktikum war eine super Erfahrung für mich“, sagt Mona Hildenbrand. „Es war ein Besuch, bei dem ich sehr liebe Menschen kennenlernen durfte, die Inseln mit ihrer sehr schönen Landschaft erkunden konnte und wichtige Erfahrungen für mein Berufsleben gesammelt habe. Ich möchte es nicht mehr missen.“