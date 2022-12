Einbruchsversuch in Biberach scheitert

Vergeblich hat in den vergangenen Tagen ein Einbrecher versucht, in ein Gebäude in Biberach zu gelangen. Laut Polizeiangaben wollte der Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch in das Haus in der Rindenmooser Straße einsteigen. Er versuchte mehrfach ein Fenster aufzuhebeln. Die Versuche misslangen, das Fenster hielt stand. Zurück blieb ein Sachschaden, der noch geschätzt werden muss. Die Polizei Biberach sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Jeder könne etwas tun, um sich vor Einbrüchen zu schützen, so die Polizei. Fenster und Türen seien meist Schwachstellen bei der Sicherung von Gebäuden und stehen deshalb im Fokus der Einbrecher. Mit geeigneten Sicherungen kann den Einbrechern die Arbeit erschwert werden. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist die Beratungsstelle unter Telefon 0731/188-1444 zu erreichen. Die Polizei informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind.