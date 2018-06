Einbruchsserie in sechs Kindergärten

Sechs Kindergärten in Biberach und Umgebung sind am Wochenende das Ziel von einem oder mehreren bislang unbekannten Einbrechern gewesen. Dabei enstand nach Informationen der Polizei ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Betroffen waren Kindergärten in der Hölderlinstraße in Ummendorf, in der Alten Schulstraße in Rißegg, am Wolfgangsberg, in der Ramminger Straße, in der Wetterkreuzstraße sowie in der Uhlandstraße im Biberacher Stadtgebiet. Um in die Gebäude zu gelangen hebelten der oder die Täter Fenster oder Terrassentüren auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Der oder die Einbrecher suchten gezielt nach Spardosen, Getränke- oder Bastelgeldkassen und erbeuteten auf diese Weise laut Aussage der Polizei Bargeld.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat an den Tatorten umfangreiche Spuren gesichert. Die Beamten suchen nun Zeugen, die verdächtige Geräusche gehört oder etwas auffälliges gesehen haben. Die Polizei mahnt dazu, über Nacht oder an freien Tagen in Kinder- und Jugendeinrichtungen kein Geld zurückzulassen. Die Aussicht auf Erfolg ist einer der Gründe, warum es Einbrecher immer wieder versuchen.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei in Biberach, Telefon 07351/447-0.