Einbruchsserie in Biberach: Polizei ermittelt weiter

Bei der Einbruchsserie in Biberach, mit der sich die Polizei aktuell beschäftigt, gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Die gute Nachricht ist aber, dass der Polizei bis Freitagmorgen keine weiteren Einbrüche gemeldet wurden. Auf Nachfrage der SZ lautete die Aussage von Joachim Schulz, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ulm:

Die Fahndung nach dem Täter oder den Tätern dauert weiterhin an.

Die ersten Fälle, darunter auch ein Brand, hatten sich in der Nacht zum Mittwoch in der Stadt ereignet. In der darauffolgenden Nacht kamen ein weiterer Brand und fünf Einbrüche dazu.

Es handelt sich um zwei Einbrüche in der Ehinger Straße, einen im Steinbeisweg, einen in der Museumstraße und einen am Holzmarkt, die sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet hatten. Es soll sich laut Polizei um einen männlichen Einbrecher handeln. Ob es immer ein und derselbe Mann war, wird nun ermittelt.