Einbruch in zwei Häuser in Biberach

Unbekannte sind in Biberach am Freitag in zwei Häuser eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich beide Einbrüche in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr in der Straße Im Weideler ein. Die Täter hebelten jeweils die Tür der Terrasse auf und gelangten so in das Innere der Häuser. Bei den Einbrüchen machten die Täter wohl keine Beute oder sie wurden bei der Tat gestört, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Die Kriminalpolizei Biberach sucht nun nach den Tätern und fragt: Wer hat am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Im Weideler gesehen? Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07351 / 4470 zu melden.