Einbruch am helllichten Tag

Ein Einbrecher hat am Dienstag in Biberach in einer Wohnung nach Beute gesucht. Zwischen 10.30 und 12.30 Uhr, also am helllichten Tag, war der Unbekannte in der Hermann-Volz-Straße zu Gange. In einem Mehrfamilienhaus brach er eine Wohnungstür auf und gelangte so ins Innere. Dort suchte er nach Brauchbarem. Dazu wühlte er in sämtlichen Schränken und Schubladen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Einbrecher Geld mitgenommen haben. Die Biberacher Polizei (07351/4470) hat die Spuren an dem Tatort gesichert. Sie geben den Ermittlern erste Hinweise auf den Unbekannten. Viele Einbrüche lassen sich durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindern. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei.