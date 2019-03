Einbruch am Biberacher Marktplatz misslingt

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen versucht, in ein Gebäude am Marktplatz einzudringen. Nach Angaben der Polizei scheiterte der Einbrecher jedoch und machte keine Beute.

Gegen 5.30 Uhr versuchte der Unbekannte am Sonntag eine Scheibe einzuschlagen. Er gelang aber nicht ins Gebäude und flüchtete daraufhin unerkannt.

Eine Polizeistreife stellte die beschädigte Schaufensterscheibe am Marktplatz an einem Gebäude fest. Einsatzkräfte der Feuerwehr verschlossen die Scheibe wieder. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.