Einbrecher stiehlt Geld und Fischfutter

Ein gekipptes Fenster hat sich ein Einbrecher Montagnacht an einem Haus im Grünen Weg in Biberach zunutze gemacht. Er erbeutete dabei Geld.

Am Dienstagmorgen bemerkte ein Zeuge die Spuren. In der Nacht war ein Unbekannter in das Gebäude im Grünen Weg eingestiegen und suchte nach Beute. Hinein kam er, weil er einen Rollladen hochgeschoben hatte.

Das Fenster dahinter war gekippt. Der Täter brach es auf und stieg ins Innere. Dort suchte er nach Brauchbarem. Dazu wühlte er auch in Schränken und Schubläden. Er fand Fischfutter und Geld und machte beides zu seiner Beute. In einen anderen Teil des Gebäudes kam der Unbekannte, weil eine Tür nicht verschlossen war. Der Einbrecher ging hinein und versuchte, im Inneren weitere Türen aufzubrechen. Es gelang ihm nicht. Trotzdem erbeutete er dort Geld. Er nahm es und flüchtete. Spezialisten der Polizei sicherten am Tatort Spuren des Einbrechers. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Biberach, Telefonnummer 07351/4470, erste Hinweise auf den Unbekannten.