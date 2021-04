Einbrecher stiehlt Fahrräder und Felgen

In einem Biberacher Geschäft hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen nach Beute gesucht. Gegen 8 Uhr am Samstag sah ein Zeuge die Spuren des Einbruchs: Zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen war der unbekannte Täter in der Kolpingstraße unterwegs gewesen. An einem Geschäft brach er die Tür auf und ging ins Innere. Fahrräder und Felgen machte er zu seiner Beute. Danach flüchtete er.

Die Polizei hat die Spuren an dem Tatort gesichert. Sie geben den Ermittlern der Biberacher Polizei (Telefon 07351/4470) erste Hinweise auf den Unbekannten.