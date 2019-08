Einbrecher steigt in Vereinsheim ein

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Montag ein Vereinsgebäude in Biberach eingestiegen. Im Hubertusweg kletterte der Einbrecher über einen Zaun, um an das Gebäude heranzukommen. An diesem schlug er die Scheibe einer Tür ein. So gelangte er ins Innere. Dort brach er mehrere Türen auf und fand Geld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie bittet unter der Telefonnummer 07351/4470 um Zeugenhinweise.

Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Biberach und Umgebung ist diese unter der Telefonnummer 0731/188-1444 zu erreichen.