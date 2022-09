Einbrecher steigen in Imbiss ein

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in der Bachgasse in Biberach in einen Imbiss ein. Der Einbruch passierte nach Mitteilung der Polizei in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und etwa 9.30 Uhr stahlen. Die Täter rissen die Kasse aus der Verankerung und nahmen das Geldfach mit dem Geld mit. Die Einbrecher gelangten vermutlich über das Verkaufsfenster in den Imbiss. Dieses lässt sich aufschieben und war nur schlecht gesichert, so die Polizei. Die Polizei Biberach ermittelt. Die Beamten haben Spuren gesichert und Lichtbilder gefertigt, heißt es. Den Sachschaden an der Kasse schätzen sie auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Boberach unter Telefon 07351 / 4470.