Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Einbrecher sind am vergangenen Freitag in Biberach unterwegs gewesen. Zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr machten sie sich an drei Häusern zu schaffen, zwei Mal mit Erfolg.

In der Wetterkreuzstraße schlugen der oder die Täter mit einem Stein ein Fenster ein. So gelangten sie in das Gebäude. Auch in der Weishauptstraße konnten die Diebe in ein Haus eindringen. Hier hebelten sie ein Fenster auf. In beiden Fällen suchten die Einbrecher in allen Räumen nach Brauchbarem. Beides Mal fanden sie Schmuck und Geld. Mit der Beute flüchteten sie. Bei einem weiteren Haus in der Dittmarstraße hebelten die Diebe an einem Fenster und an einer Tür. Das Material hielt den Versuchen stand, die Diebe blieben draußen.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sie ist auf der Suche nach den Tätern und nach Zeugen. Personen, denen im Zusammenhang mit den Einbrüchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sollen sich bitte melden. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat ungewöhnliche Geräusche gehört? Die Polizei aus Biberach nimmt Hinweise unter der Telefon-nummer 07351/447-0 entgegen.