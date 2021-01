Einbrecher scheitert an Tür

Keinen Erfolg hat ein Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Biberach gehabt. Das berichtet die Polizei. Der unbekannte Täter machte sich an einem Gebäude in der Wilhelmstraße zu schaffen, wo er eine Tür aufhebeln wollte. Doch diese hielt mehreren Versuchen stand. Die Polizei aus Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

„Etwa die Hälfte der Einbrüche scheitern“, heißt es weiter in der Mitteilung. Der Fall zeige, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bei den Polizeidienststellen im Land. Die Beratungsstellen informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind, so die Polizei.