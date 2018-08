Einbrecher nutzen Urlaubsabwesenheit

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in einer Biberacher Wohnung im Ranzweg zugange gewesen. Die Inhaber der Wohnung kamen am Donnerstagabend aus dem Urlaub zurück. Mit Schrecken mussten sie feststellen, dass in den Tagen zuvor Unbekannte ins Haus gelangt waren. Wie ihnen das gelang, muss die Polizei noch ermitteln. Die Diebe stahlen den Schmuck und das Geld der Bewohner. Die Biberacher Polizei ermittelt jetzt und fragt: Wer hat in den vergangenen Tagen im Ranzweg in Biberach verdächtige Personen gesehen? Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Biberach unter der Telefonnummer 07351/4470.