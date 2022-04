In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Einbrecher die in der Schlierenbachstraße in Biberach die Eingangstür eines Geschäftes aufgehebelt. Dort fand er in einer Kasse Bargeld und nahm es mit, berichtet die Polizei. Zudem nahm er Getränke aus einem Kühlschrank mit. Die Beamten sicherten die Spuren und haben die Ermittlungen aufgenommen.