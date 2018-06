Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu mehreren Einbrüchen in der Nacht zum Mittwoch im Raum Biberach.

In der Biberacher Schrannenstraße gelangte jemand durch das Aufbrechen einer Nebeneingangstür in eine Gaststätte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Versuch, das Fenster eines nahegelegenen Cafés aufzubrechen, misslang, die Verriegelungsmechanik hielt dem Werkzeugeinsatz stand. Mit brachialer Gewalt verschaffte sich jemand Zugang zu einem Friseurbetrieb in der Sandgrabenstraße. Einer oder mehrere Täter zerstörten eine Schaufensterscheibe und brachen den Tresor mit den Tageseinnahmen auf.

In Rot an der Rot schlugen Einbrecher im Abt-Martin-Ertle-Weg in einem Einkaufsmarkt zu. Sie stahlen größere Mengen Spirituosen und Zigaretten sowie zwei Hartschalenkoffer, mit denen die Unbekannten die Beute vermutlich zu einem bereitgestellten Transportfahrzeug schafften.

Tipp der Polizei

Gewerbeobjekte – vom Kiosk über Gaststätten, Lager- und Produktionshallen und Handwerksbetriebe bis hin zu Ladengeschäften mit hochwertigen Artikeln – sind nach polizeilichen Erfahrungen immer wieder Ziel von Einbrechern. Umfassende Informationen über geeignete Sicherheitstechniken und Verhaltensempfehlungen vermittelt die Broschüre „Einbruchschutz für Gewerbeobjekte“, die unter www.polizei-beratung.de im Bereich Medienangebot/Diebstahl/Einbruch zum Download bereitsteht.

Interessierte können sich auch direkt bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Ulm kostenlos und unverbindlich informieren. Auf Wunsch kommen die Beamten auch zu dem Gewerbebetrieb und erklären direkt am Gebäude, welche Sicherungsmaßnahmen sinnvoll sind. Termine können über die Prävention des Polizeipräsidiums Ulm, Telefon 0731/188-1444, vereinbart werden.

In Zusammenhang mit der aktuellen Einbruchsserie sucht die Polizei (Telefon 07351/447-0 ) Zeugen und Hinweise.