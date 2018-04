Einbrecher im Garten

Ohne große Beute hat der Einbruch eines bislang unbekannten Täters in einem Garten im Wolfental in Biberach am Wochenende geendet. Irgendwann zwischen Freitag und Sonntag war der Unbekannte in den Garten eingedrungen. An einem Schuppen er eine Tür auf und suchte nach Beute. Er fand nichts Brauchbares. Auch den zweiten Schuppen betrat er, um nach Wertvollem zu suchen. Er erbeutete jedoch lediglich eine Lesebrille, Getränke sowie eine Teedose. Zurückgelassen hat der Einbrecher seine Spuren. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) wichtige Hinweise auf den Täter.