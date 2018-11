Einbrecher im ganzen Landkreis unterwegs

Einbrecher haben vergangenes Wochenende mehrfach versucht, in Häuser in der Region einzubrechen. Doch nur einmal waren sie erfolgreich. Die Unbekannten wurden laut Polizei wahrscheinlich gestört, als sie am Samstag in Eberhardzell unterwegs waren. Die Besitzer des Hauses im Lilienweg kamen gegen 18.15 Uhr nach Hause. Sie stellten fest, dass eine Tür aufgebrochen war. Anscheinend wurde aber nicht gestohlen. Zweimal scheiterten die Diebe in Ingoldingen. An Gebäuden im Ahornweg und im Lärchenweg hielten die Terrassentüren stand. Beute machten sie aber in Steinhausen an der Rottum. Zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag drangen sie in ein Haus in der Straße „An der Höhe“ ein, indem sie eine Kellertür aufbrachen. Sie fanden Geld, Schmuck und Elektrogeräte.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten sicherten zurück gelassene Spuren. Die geben den Ermittlern erste Hinweise auf der Suche nach den Tätern. Zeugen, denen in den genannten Gemeinden etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sollen sich bitte bei der örtlichen Polizei melden.

Zwei der Fälle zeigen, dass der richtige Schutz einen Einbruch verhindern kann. Die Polizei rät daher: Bessern sie den Schutz an Ihren Türen nach. Achten sie etwa auf eine stabile Verriegelung. Den richtigen Schutz empfehlen die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie Broschüren der Polizei. Diese gibt es auf jeder Polizeidienststelle. Im Internet finden Sie Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Insbesondere für die dunkle Jahreszeit rät die Polizei: Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer Abwesenheit. Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck.

Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken. Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel.