Einbrecher erbeutet Geld

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Sonntag in eine Firma in Biberach eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr. Tatort war ein Firmengelände in der Ehinger Straße.

An dem Firmengebäude wollte der Täter die Tür aufbrechen, was aber misslang. In der Folge brach er ein Fenster auf und stieg ein. Im Inneren suchte er nach Beute. Er fand Geld und nahm es mit.

Die vom Einbrecher am Tatort zurückgelassenen Spuren geben den Ermittlern vom Polizeirevier Biberach (Telefonnummer 07351/4470) erste Hinweise auf den Täter.