Schöne Bescherung: Am Morgen des Heiligabends wollte der Inhaber eines Biberacher Geschäft am Alter Postplatz seinen Laden öffnen. Er stellte fest, dass die Schiebetür am Eingang gewaltsam in der Nacht geöffnet worden war. Die Räume wurden durchsucht und der Einbrecher erbeutete einen vierstelligen Betrag. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise an das Polizeirevier Biberach unter Telefon 07351/4470.