Einbrecher beim Tatversuch gestört

Unbekannte sind am Wochenende in Biberach in einen Container eingebrochen. Laut einer Mitteilung der Polizei knackten die Einbrecher ein Vorhängeschloss eines Containers im Erlenweg. Die Eigentümer hatten einen Radlader vor den Container abgestellt.

Dies sollte den Zugang erschweren und die Tür sichern. Die Täter gelangten in den Container und nahmen einen Laubbläser heraus. Um die Türen des Containers weiter zu öffnen, schlugen die Täter ein Fenster des Radladers ein. Diesen wollten sie anschließend wegfahren, schafften es aber nicht. Den Laubbläser fand die Polizei auf dem Radlader.

Erbeutet haben die Unbekannten nichts. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass die Täter gestört wurden und vom Tatort flohen. Der Sachschaden am Radlader beträgt etwa 1500 Euro, schätzt die Polizei.