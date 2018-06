Einbrecher auf der Flucht gestellt

Kurz nach einem Einbruch am Donnerstag in Biberach hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Zeugen hatten gegen 2.30 Uhr die Polizei verständigt. Sie hatten beobachtet, dass sich in einer Tankstelle im Gewerbegebiet Ulmer Straße eine Person aufhielt. Diese Person habe dort Sachen eingesteckt, meldeten die Zeugen der Polizei. Die Beamten suchte sofort mit mehreren Streifen nach dem mutmaßlichen Einbrecher. Kurz darauf traf eine Streife noch in der Nähe auf einen Mann, auf den die Beschreibung passte, die die Zeugen gegeben hatten. Bei ihm fanden die Polizisten zwei Flaschen Alkohol und Zigaretten, die mutmaßlich aus der Tankstelle stammen. Denn gerade solche Waren wurden dort gestohlen. Die Polizei stellte auch fest, dass an der Tankstelle die Tür aufgehebelt worden war. Derzeit dauern die Ermittlungen zu dem Einbruch noch an. Der festgenommene 19-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.