Die Georgischen Wochen in Biberach beginnen: Das ist für Besucher geboten

Im dritten Anlauf finden in Biberach nun die sechsten Georgischen Wochen mit zahlreichen Veranstaltungen bis zum 18. November statt. Diese bieten einen Einblick in die georgische Kultur von bildender Kunst über Musik bis hin zur Kulinarik.

Die Ausstellung „Die Freundschaft lebt! Telawi schaut nach Biberach“ im Rathausfoyer beleuchtet ab 7. Oktober verschiedene Aspekte der Städtepartnerschaft aus Sicht der Partner in Telawi.

Der georgische Basar auf dem Hafenmarkt am 8. Oktober bietet vielfältige Genüsse: Neben den georgischen Waren, wie dem swanetischen Gewürzsalz, gibt es sowohl Kaffee und Kuchen als auch frisch gebackenes Chatschapuri – mit Käse gefüllter Hefeteigfladen.

Traditionelle und moderne Musik

Die georgische Musikkultur wird repräsentiert durch das Frauen-Folklore-Ensemble „Tela“ mit Volkslieder und georgischen, polyphonen Chorälen. Die professionelle Musikerinnen spielen Panduri (georgisches Dreisaiten-Instrument), Salamuri (georgische Blockflöte) und Doli (georgische Handtrommel).

Die Gruppe wird sowohl am Marktstand als auch bei anderen Veranstaltungen eine Kostprobe ihres Könnens geben. Der Kulturabend am 9. Oktober, 19.30 Uhr, in der Gigelberghalle führt die Zuschauer dann musikalisch durch die reichhaltige kaukasische Geschichte. Außerdem ist die Hip-Hop-Gruppe „New Life“ dabei, die für die junge georgische Generation mit moderner Choreografie und Musik steht.

Zwei klassische Klavierkonzerte ergänzen das musikalische Programm. Soso Ninikelashvili, der aus Telawi stammt und schon mehrfach in Biberach aufgetreten ist, spielt bereits am 6. Oktober, 19 Uhr, in der Stadthalle (Kleiner Saal) ein Konzert. Der 23-Jährige startet diesen Oktober nach erfolgreicher Aufnahmeprüfung sein Masterstudium in Weimar. Des Weiteren gibt es eine Matinee im Jazzkeller am 16. Oktober, 11 Uhr, mit den georgischen MusikerInnen Ana Nanuashvili, Elisabeth Namchevadze und Besso Namchevadze aus Stuttgart.

Literatur und Weinprobe

Ebenso mit dabei ist die deutsch-georgische Band „Marina and Friends“, die in ihrem Konzert am 7. Oktober, 20 Uhr, in der Stadthalle (Kleiner Saal) eine musikalische Brücke zwischen Georgien und Deutschland schlägt. Das Georgisch-Deutsche Ensemble trägt georgische Stücke, Jazz, Bossa Nova und Popmusik verschiedenster europäischer Länder bis hin zu den berührenden Liedern der norwegischen Jazzsängerin Silje Nergaard vor.

Das wesentliche Werk der georgischen Volksdichtung stellt Gunther Dahinten am 11. Oktober, 19 Uhr, im Museumsfoyer vor: „Der Recke im Tigerfell“. Um das Jahr 1200 hat der Dichter Schota Rustaweli das Epos verfasst aus dem ausgewählte Abschnitte gelesen werden, begleitet vom Frauen-Folklore-Ensemble „Tela“.

Eine Weinprobe georgischer Weine gibt es am 14. Oktober, 18.30 Uhr, im Café Schimpanski. In Georgien wird seit 8000 Jahren Wein in Quevri (Tonamphore) ausgebaut. Zum „Supra“, einem georgisches Gastmahl wird am 15. Oktober, 18 Uhr, in das Martin-Luther-Gemeindehaus eingeladen. Das Supra besteht aus einer Tafel mit Speisen und Wein, Gastgeber und Gästen – geführt und zusammengehalten vom „Tamada“, dem Tischführer, der für die traditionellen Trinksprüche und die Unterhaltung der Gäste zuständig ist.

Kochkurs und Vorträge

Ende Oktober kann man selbst georgisch kochen lernen. Die georgische Küche vereint wie kaum eine andere die besten Aspekte aus der europäischen, asiatischen und orientalischen Welt. Frische Kräuter, unbekannte Gewürze und überraschende Kombinationen warten darauf, entdeckt zu werden.

Über das Land Georgien kann man sich am 20. Oktober, 19 Uhr, im TG-Heim informieren. Soso Mekwevrishwili, Tourismusunternehmer und Winzer, führt mit seinem Bildvortrag durch sein Heimatland, vom Schwarzen Meer bis in den Hohen Kaukasus, von den kargen Gebieten an der Grenze zu Armenien zu den fruchtbaren, vom Weinbau geprägten Regionen. Er berichtet von den reichen Kulturschätzen des Landes und von der faszinierenden Lebensart der Menschen.

Am 21. Oktober, 19 Uhr, hält Hans-Peter Biege in der Volkskochschule einen Vortrag über die Zickzack-Demokratie der jungen Republik Georgien seit ihrer Unabhängigkeit 1991.

Begleitet werden die Georgischen Wochen durch Nino Mrelashvili. Die junge Künstlerin und Modedesignerin aus Telawi hat mit ihren 31 Jahren ihren ganz eigenen Malstil entwickelt und sich diesen sogar patentieren lassen. Ihre Bilder stellt sie in den Räumen der Jugendkunstschule aus. Zudem wird sie bei verschiedenen Gelegenheiten Schnellporträts anfertigen.

Während der Georgischen Wochen stellt auch Khatuna Kartlelishvili, Kunsthandwerkerin aus Telawi, ihre aufwendigen Schmuckstücke in der Galerie von Jutta Graf, Hindenburgstraße, aus. Parallel zu den Georgischen Wochen gibt es in der Stadtbücherei Biberach eine Medienpräsentation zu Georgien.

Das gesamte Programm gibt es auch unter www.biberach-riss.de und www.StaedtePartnerBiberach.de

Hintergrund und aktuelle Lage

Am 6. Oktober 1987 wurde in Telawi der Partnerschaftsvertrag zwischen Biberach und der georgischen Partnerstadt unterzeichnet. Damals war Georgien noch nicht unabhängig, sondern noch ein Teil der Sowjetunion. Nach den ersten touristischen Reisen folgten Jahre, in denen die Unterstützung durch praktische Hilfeleistung im Vordergrund stand.

Aktuell ist die Partnerschaft geprägt von gemeinsamen Projekten mit der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zum Wissensaustausch und Engagement Global gGmbH für Bauprojekte, aber vor allem auch durch die vielen freundschaftlichen Beziehungen, die sich über die Jahre aufgebaut haben. Im Rahmen von Au-pair- und Schüleraustauschen, Deutsch-Intensivkursen, touristischen Besuchen und der Projektarbeit fand und finden viele Begegnungen statt. „Die Herzlichkeit und Mitmenschlichkeit der Georgier ist schon bezeichnend, sagt Hans Peter Eisele vom Telawi-Ausschuss des Vereins Städte Partner Biberach, der die Georgischen Wochen veranstaltet.

Ausschussmitglied Nina Maier-Schuck war erst vor Kurzem in Telawi und berichtet, wie die Menschen dort den Ukraine-Krieg und die Folgen erleben: „Es ist eine Angst da, dass es auch wieder zu Angriffen auf Georgien kommen könnte.“

Und auch Daniel Birkenmeyer, der ebenfalls im Ausschuss ist, erzählt, was er aktuell aus Georgien hört: „Sie fühlen sich nach wie vor bedroht durch Russland.“