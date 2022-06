Einblick ins Offene Klassenzimmer

Die St. Elisabeth-Stiftung lädt für Sonntag, 26. Juni, zum Tag der offenen Tür in den Bereich Wohnen und Begleiten Ingerkingen und in die Schule St. Franziskus ein. Besucherinnen und Besucher können sich von 10.30 bis 16.30 Uhr auf einen Blick in die neu errichteten Gebäude, spannende Vorträge und ein buntes Rahmenprogramm freuen, heißt es in einer Vorschau.

Mitten in der Corona-Pandemie eröffnete die St. Elisabeth-Stiftung 2019 den Teilneubau der Schule St. Franziskus. Ende 2021 folgten die Wohnhäuser Hanna und Lea. Doch die für solche Projekte obligatorische Einweihungsfeier konnte angesichts der Einschränkungen durch die Pandemie nicht durchgeführt werden. Umso mehr freuen sich Mitarbeitende und Bewohnende darauf, ihre neuen Räumlichkeiten zu präsentieren.

Da können sich die Besucherinnen und Besucher auf Eindrücke über den Alltag vor Ort freuen. „Wir öffnen die Türen, um den Besuchern aus erster Hand Informationen zu Wohn- und Förderangeboten für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zu geben, gleichwohl auch Einblicke in die pädagogische Arbeit der katholischen freien Schule St. Franziskus“, so Thomas Kehm, Schulleiter der Schule St. Franziskus. Diesen Ansatz aufgreifend fährt Annika Dangel, Leitung des Wohnbereiches in Ingerkingen, fort: „Darüberhinaus möchten wir mit den Menschen nach den Monaten des Corona bedingten intensiven Arbeitens wieder ins Gespräch kommen und Transparenz zeigen, um den Inklusionsprozess voranzubringen.“

Der Tag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Danach startet das Informations- und Unterhaltungsprogramm, in dem etwa der Kinderchor Ingerkingen um 14 Uhr auftritt. Ab 13.30 Uhr laufen Vorträge des Betreuungsvereins Biberach, vertreten durch die Vorsitzende Christine Bittner, zum Thema „Mein Kind wird 18 Jahre – was nun?“, sowie des Architekturbüros Braunger/Wörtz, mit Architekt Berthold Braunger am Redepult, das über die Hintergründe der Baumaßnahmen berichten wird.

Permanent zu besuchen sind ab 12.30 Uhr die Offenen Klassenzimmer der Schule St. Franziskus, die Spielstraße und die Wohngemeinschaft Samuel, deren Türen zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr im Haus Hanna geöffnet sind. Drumherum läuft ab 13 Uhr mit den „Guten Clowns“ aus Ulm, den Heggbacher Trommlern, den „Beat Kids“ der Schule St. Franziskus und der Kindertanzgruppe des SV Ingerkingen ein buntes Rahmenprogramm.

Wer an diesem Tag die Einrichtungen und das Festprogramm besuchen möchte, der wird gebeten im Vorfeld einen Selbst-Coronatest daheim durchzuführen. Zudem wird empfohlen, beim Besuch der Räumlichkeiten eine Maske zu tragen. Diese stehen im jeweiligen Eingangsbereich zur Verfügung. Im Wohnbereich besteht eine FFP2-Maskenpflicht.