Einblick ins Berufsleben

Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen konnten im Rahmen der kooperativen Berufsorientierung (KooBo) mehrere Firmen besichtigen: im Februar waren sie bei Grüner & Mühlschlegel, um die Arbeitsbereiche Hoch-, Tief- und Gartenbau kennenzulernen. Im März gab es interessante Einblicke in die Holzverarbeitung bei best wood SCHNEIDER und im Mai bei Fischer in die Metallverarbeitung. In allen Firmen wurden mögliche Ausbildungsberufe vorgestellt und für Praktika geworben.

Das KooBo-Projekt wird organisiert durch das Kolping Bildungswerk, gefördert jeweils durch die Agentur für Arbeit und den europäischen Sozialfond in Baden-Württemberg. Ziel ist die Vermittlung praktischer Erfahrungen anhand konkreter Projekte.