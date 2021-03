Ein Zeichen gegen Diskriminierung

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit in der Lokalen Agenda 21 sind Lucia Authaler, Rudolf Baerlehner, Susanne Barth, Peter Grunwald, Marie-Luise Krey, Gabriele Kübler, Gisela Raunecker, Claudia Reisch, Elisabeth Scholtes und Alfons Siegle. Städtischer Ansprechpartner ist Rouven Klook. Weitere Infos unter Telefon 07351/51818 oder per E-Mail an: r.klook@biberach-riss.de

Die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit der Lokalen Agenda 21 hat ein neues „Denk1Mal“-Plakat veröffentlicht, das sich gegen Diskriminierung wendet. Der Hintergrund für das Plakat war die Black-Lives-Matter Bewegung, aber auch die Diskussion innerhalb der Arbeitsgruppe, sich insgesamt dem Thema der sozialen Ausgrenzung zu stellen. Anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus stellen die Mitglieder der Arbeitsgruppe das Plakat nun vor. „Niemand darf wegen der ethnischen Zugehörigkeit, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligt werden. Dennoch kommt dies leider häufig vor“, schreibt die Arbeitsgruppe in ihrer Pressemitteilung.

Das Ausmaß von subjektiven Diskriminierungserfahrungen in Deutschland ist beträchtlich, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes im Jahr 2015 gezeigt hat. Knapp ein Drittel der Menschen in Deutschland (31,4 Prozent) hat nach eigener Aussage in den Jahren 2013 bis 2015 Diskriminierung aufgrund eines im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) genannten Merkmals erlebt. Berücksichtigt man nicht nur die durch das AGG geschützten Merkmale, sondern auch Benachteiligungen aufgrund anderer Merkmale wie zum Beispiel der „sozialen Herkunft“, berichten 35,6 Prozent der Befragten von Diskriminierungserfahrungen. Diskriminierungserfahrungen betreffen also nicht nur einige wenige, sondern einen beachtlichen Teil der Bevölkerung. Nachzulesen sind alle Zahlen im „Dritten Gemeinsamer Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der in ihrem Zuständigkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages“.

Grund genug das Thema verstärkt in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Arbeitsgruppe möchte das Thema aber nicht nur öffentlich machen, sondern auch das Thema mit einem kreativen, konzeptionellen Vorschlag in die Schulen tragen. Dazu wird unter der Leitung des Dozenten Walter Rogger eine Klasse des Hauchler-Studios ein Konzept erarbeiten.

Sich des Themas anzunehmen bedeutet für die AG Öffentlichkeitsarbeit auch, Zivilcourage zu zeigen und beispielsweise für einen Außenseiter in einer Gruppe Partei zu ergreifen oder deutlich die eigene Meinung zu sagen, wenn im Alltag Diskriminierung stattfindet. Auch dazu will das neue „Denk1Mal“-Plakat motivieren.