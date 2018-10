Ein Vierteljahrhundert im Dienst der Jugend

Mit einem Tag der offenen Tür hat der Verein Jugend Aktiv am Sonntag sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Im Jugendhaus „9teen“, wo der Verein seit mehr als einem Jahr sein Hauptquartier hat, stellten sich die verschiedenen Bereiche der Jugendarbeit spielerisch oder mit Vorführungen vor.

Neue Räume, neues Logo: Vieles hat sich beim Verein Jugend Aktiv zum Jubiläum verändert. Gleich geblieben ist, dass er sich im Auftrag der Stadt Biberach in vielen Bereichen der Jugendarbeit engagiert. Neben mobiler Jugendarbeit (Streetwork), gibt es die Schulsozialarbeit, das Spielmobil, die Funky Kids, den Abenteuerspielplatz oder den Betrieb des neuen Jugendhauses. Dieses wird ab 1. Dezember von Lea Holly-Ulbrich geleitet, die als Kinder- und Jugendbeauftragte in Bad Waldsee arbeitet. Sie besuchte am Tag der offenen Tür ihren neuen Arbeitsplatz bereits mal. „Ich finde es toll, wie viele Möglichkeiten man hier hat“, meinte sie. Unterstützt wird sie von Daniel Schuster, vielen bekannt als Graffitikünstler „Daschu“, der bereits im Jugendhaus tätig ist. Rund 50 bis 60 Besucher kommen täglich ins „9teen“, so Wolf König, Geschäftsführer von Jugend Aktiv.

Vor dem Haus stand eine große Wippe, auf der sich Oberbürgermeister Norbert Zeidler und einige Stadträte ums Gleichgewicht bemühten. Das scheint in der Kommunalpolitik allerdings einfacher zu sein, als auf diesem kippeligen Untergrund. Während im Hof gerappt wurde, stellten im Inneren am Nachmittag die Funky Kids mit Urban Dances ihr Können unter Beweis.

Digitale Schnitzeljagd

Die Schulsozialarbeiter hatten eine Schnitzeljagd durchs Jugendhaus mit Fragen zur Schulsozialarbeit vorbereitet – im digitalen Zeitalter heißt das „Actionbound“ und wird mit Tablet-Unterstützung gespielt. Auf dem begrünten Dach hatte Michael Höschele, Leiter des Abenteuerspielplatzes „Biberburg“ jede Menge Holz und Werkzeug aufgebaut, mit dem gehämmert, gesägt und genagelt werden konnte. 2016 hat Jugend Aktiv die Trägerschaft für den Platz übernommen. „Im vergangenen Jahr hatten wir rund 6700 Besucher, darunter auch viele kleinere Kinder und auch viele Mädchen“, sagt Höschele. Der Abenteuerspielplatz sei ein Erfolgsmodell.