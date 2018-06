Ein Verletzter bei Auffahrunfall

Verletzter bei Auffahrunfall

Biberach (sz) - Zwei Autos sind am Mittwoch in der Waldseerstraße in Biberach zusammengestoßen, dabei entstand nur geringer Sachschaden. Obwohl die Autos sehr langsam fuhren, wurde einer der Insassen verletzt. Gegen 6.30 Uhr war ein 45-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, dessen 59-jähriger Fahrer an der Ampelanlage bei der Rißegger Straße anhalten musste. Der 59-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam mit dem Rettungswagen zur weiteren Versorgung ins örtliche Krankenhaus.