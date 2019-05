Ein Unentschieden, das keinem nutzt

Der FV Biberach hat in der Fußball-Landesliga seine Pflichtaufgabe nicht erfüllt. Am Freitagabend kam der Tabellenvierte über ein torloses Unentschieden gegen den SV Oberzell nicht hinaus.

Der FV Biberach versuchte von Anfang an vor 150 Zuschauern im eigenen Stadion Druck zu machen und den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. So hatte Johannes Fuchs schon in der zweiten Minute per Direktabnahme von der Strafraumkante aus die Chance, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Der Schuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Doch Oberzells Trainer Achim Pfuderer hatte seiner Mannschaft offensichtlich gesagt, nicht zu tief zu stehen und auch nach vorne zu spielen. Musste er auch, denn nur drei Punkte würden dem SVO wirklich weiterhelfen im Kampf gegen den Abstieg. Nach einer guten Viertelstunde lag der Ball auch im Netz des Biberacher Tors, doch Schiedsrichter Markus Seidl aus Waiblingen hatte ein Offensivfoul an Dominik Felger gesehen. Sechs Minuten später musste FVB-Keeper Florian Fritzenschaf einen von Marco Geßler getretenen Freistoß aus dem Eck fischen. Oberzell war im Spiel.

Zu viele Abspielfehler

Nach 26 Minuten endlich wieder eine gute Szene des Gastgebers. Über Ramon Diamant und Andreas Wonschick kam der Ball zu Florian Treske, der allerdings weit über das Oberzeller Tor zielte. Der FV Biberach versuchte wieder Struktur ins Spiel zu bringen, zu viele Abspielfehler im Aufbauspiel verhinderten dies. Aufwachen hieß es von der Tribüne. Nicht ohne Grund, denn Oberzell hätte kurz vor der Pause in Führung gehen können, wenn nicht müssen. Aber Geßler und Dominik Boos vergaben frei stehend vor Fritzenschaf. Den Chancen nach ein glückliches 0:0 für den Favoriten zur Pause.

Nach dem Wechsel ein ähnliches Bild. Biberach versuchte das Spiel zu machen, Oberzell zu kontern. Heraus kam eine zerfahrene Partie mit vielen Fehlpässen zwischen den Strafräumen. Torchancen auf beiden Seiten: keine – bis zur 68. Minute. Der aufgerückte Jonathan Hummler – gelernter Stürmer – verzog im Strafraum. FVB-Trainer Dietmar Hatzing hatte zweimal ausgewechselt, Yosef und Simon Macht sollten mehr Torgefahr bringen. Und tatsächlich: Nach 74 Minuten schoss Timo Heimpel drüber, kurz danach konnte Treske den Ball nicht verarbeiten im Oberzeller Strafraum. Vom SVO war dagegen im zweiten Durchgang nicht mehr viel zu sehen. Nur noch Marco Geßler, der schon sieben Mal in dieser Saison getroffen hatte, spielte in vorderster Linie.

Auf der Gegenseite versuchte es der agilste Spieler, Ramon Diamant, doch auch der 21-Jährige hatte bei seinen Schussversuchen kein Glück. Der Unmut auf der Tribüne wuchs. Sogar von Altherrenfußball war da lautstark die Rede. Zu wenig Bewegung war insgesamt im Spiel des FV Biberach. Dennoch kam man in der Schlussphase zu Chancen. Immer wieder vorbereitet von Ramon Diamant, doch Treske (82.), Scheffold (84.) und Macht (86.) ließen die Möglichkeiten liegen. Symptomatisch der Versuch von Fuchs zwei Minuten vor Ende der Partie, der freigespielt von Treske, den Ball an die Eckfahne schoss. Biberach hatte für Weiler und Friedrichshafen eine Vorlage geliefert, für Oberzell ist der Punkt im Abstiegskampf vermutlich auch zu wenig.

Unter dem Strich zeigte sich Biberachs Trainer Dietmar Hatzing mit dem Unentschieden zufrieden. „Aufgrund des Spielverlaufs und des fehlenden Quäntchen Glücks muss man mit dem 0:0 leben. Einige Spieler müssen der langen Saison Tribut zollen und konnten heute nicht ihre gewohnte Leistung bringen“, sagte er. Achim Pfuderer, Trainer des SV Oberzell, sagte: „Schade, dass wir die beiden Großchancen in der ersten Halbzeit nicht nutzen konnten. Es zieht sich schon durch die gesamte Saison durch, dass wir zu viele Chancen liegen lassen. Trotzdem werden wir bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen, der Auftritt in der ersten Halbzeit gibt uns auch auch Mut für die beiden letzten Spiele.“