Im Fußballbezirk Riß gibt es ab sofort zwölf neue Schiedsrichter. Nach der Nachprüfung könnte sich diese Zahl noch auf 13 erhöhen. Für Jochen Oelmayer, Obmann der Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß ist dies aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das geht aus einer Pressemitteilung der SRG Riß hervor.

Unter den Neulingen findet sich mit Lara Sophie Engler vom TSV Rot an der Rot in diesem Jahr auch wieder eine Frau. Der Neulingskurs, der bereits im Februar im Sportheim der TSG Maselheim-Sulmingen abgehalten wurde, stand lange Zeit auf der Kippe. Die vom Württembergischen Fußballverband (WFV) geforderte Mindestanzahl an Teilnehmern konnte nur durch viele Traineranwärter sowie durch Teilnehmer aus anderen Schiri-Gruppen erreicht werden. Ziel und Aufgabe der Schiri-Gruppe Riß um Jochen Oelmayer ist es nun, möglichst viele der Neulinge langfristig an die Gruppe zu binden.

Unparteiische sind dennoch weiterhin knapp im Bezirk Riß, ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Lehrwart Michael Kolb (TSG Maselheim-Sulmingen) hatte den Neulingen in acht Schulungseinheiten die Regeln und Bestimmungen nähergebracht und war dabei auch auf Spezialfälle eingegangen. Dies sei ihm wieder sehr gut gelungen, so der Obmann Oelmayer. Nach der theoretischen Ausbildung folgt nun in der Regel die Praxis. Aufgrund des derzeit ausgesetzten Spielbetriebs wegen des Coronavirus ist es den Neulingen bis auf Weiteres allerdings noch nicht möglich, erste praktische Erfahrungen an der Pfeife zu machen.

Nach wie vor zu wenig Schiedsrichter

Die Gefahr, nicht alle Jugend- oder Reservespiele mit geprüften Schiedsrichtern besetzen zu können, ist durch diesen Kurs nicht gebannt worden, laut Pressemitteilung. Nach wie vor stehen zu wenig Schiedsrichter im Bezirk zur Verfügung, um ohne immensen Aufwand alle Spiele abdecken zu können.