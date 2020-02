Ein Topfavorit kommt nach Biberach

Nach zwei spielfreien Wochenenden geht die Saison in der Württembergliga Süd für die Handballerinnen der TG Biberach weiter. Nach zuletzt vier Siegen in Serie trifft die TG am Samstag in der heimischen PG-Halle auf einen der Topfavoriten auf den Aufstieg, den TV Weilstetten. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

Gern erinnert man sich im TG-Lager an das Hinrundenspiel, das Biberach im sonst fast uneinnehmbaren Fuchsbau in Balingen völlig überraschend und hoch verdient mit 24:23 gewinnen konnte. Damals thronte der TVW ungeschlagen an der Tabellenspitze, was den Sieg in letzter Sekunde für die TG umso schöner machte. Mittlerweile musste das Team um Trainerfuchs Marcus Walter die Tabellenführung abgeben, steht mit 26:6 Punkten und dem zweiten Tabellenplatz aber weiterhin sehr gut da und hat das Ziel Meisterschaft beziehungsweise Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga noch lange nicht aus den Augen verloren.

Dreh- und Angelpunkt im Weilstetter Spiel sind die beiden Topspielerinnen Stefanie Hotz (129 Tore) und Helen Schick (118 Tore), die regelmäßig jeweils für knapp zehn Treffer pro Partie gut sind und aktuell auf dem ersten und dem vierten Platz der Torschützinnenliste der Württembergliga Süd stehen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass der TVW mit 509 erzielten Toren aktuell auch den besten Angriff der Liga stellt. Der Start ins neue Jahr ist dem Team der Füchsinnen ebenso gelungen: Zwar musste sich Weilstetten der HSG Fridingen/Mühlheim geschlagen geben, dagegen konnten Burlafingen/Ulm, Zizishausen und Köngen deutlich geschlagen werden.

Große Vorfreude

Selbstverständlich freut man sich bei der TG schon sehr auf die Partie gegen das Spitzenteam. Biberach geht das Spiel ohne Druck an und will versuchen, es den Gästen so schwer wie möglich zu machen. Allerdings plagen das TG-Trainerteam aktuell Personalprobleme. Der Einsatz von Yvonne Schneider, Lara Kuhn und Anne Münzer ist noch fraglich, zudem ist Lea Unterfrauner leicht angeschlagen. In welcher Besetzung auch immer, die TG-Spielerinnen wollen alles raushauen und eine möglichst gute Partie abliefern. Aufgrund der individuellen Klasse geht der TVW als Favorit in die Partie.

Geht es nach dem TG-Trainerteam, soll die eigene Mannschaft vor allem im Angriff wieder zulegen. Dort sah man zuletzt Steigerungspotenzial, weshalb auch im Training der Schwerpunkt auf das Spiel nach vorn gelegt wurde.