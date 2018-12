Ein Tisch, zwei Sitze und täglich die aktuellen Nachrichten

In der Grundschule in Ringschnait gibt es jetzt eine Leseecke für die Kinder. Für ein Jahr können die Schüler dort jeden Tag die aktuelle Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ lesen, dank der Lesepatenschaft der Firma Liqui Moly aus Ulm.

Seit September gibt es dieses neue Leseangebot im Flur der Grundschule. Bei den Schülern kommt es gut an. „Super!“, rufen einige im Chor. „Ich habe heute auch schon in Schwäbischen Zeitung gelesen“, sagt einer der Viertklässler. In der speziell eingerichteten Leseecke gibt es für ein Jahr die aktuelle „Schwäbische Zeitung“.

Als sich die Chance geboten habe, die Leseecke zu bekommen, habe sich das Kollegium beraten, berichtet Schulleiterin Jacqueline Potthast. Das Lehrerteam sei angetan gewesen von der Idee. „Ein Stück weit ist die Lesepatenschaft meine Herzensangelegentheit, da ich Deutschlehrerin bin“ , sagt sie. Es sei eine gute Möglichkeit, den Kindern früh Medienkompetenzen zu vermitteln. So könne die „Schwäbische Zeitung“ zum Beispiel im Unterricht der Klassen Drei und Vier behandelt und besprochen werden. Für die Schüler sei das Zeitungslesen auch in ihrer freien Zeit, sprich den Pausen, ein schönes Angebot. Für die Jungs sei häufig der Sportteil interessant, weiß sie. Insgesamt sei das Interesse aber bunt gemischt, für alle Altersgruppen gebe es einen Artikel, für den sie sich begeistern könnten. In vielen Haushalten gebe es heute keine Zeitung mehr: „Die Kinder informieren sich heute über das Internet oder Fehrnsehen“. Lokale Nachrichten kämen darin aber nicht mehr vor. Deshalb müsse man da ansetzen, freut sie sich über das Leseangebot für ihre Schüler.