Ein Tag rund um den Kontrabass

„Entdecke den Kontrabass“ heißt es am Samstag, 16. Juni, in der Bruno-Frey-Musikschule. Das Programmangebot ist breit gefächert und richtet sich an Musikliebhabende jeden Alters. Der Eintritt zu den Veranstaltungen im Bruno-Frey-Saal ist frei.

Von 10 bis 11.30 Uhr erzählt der Bassist Song Choi Vorschulkindern Geschichten rund um den Kontrabass. Die Kinder dürfen mitmachen, singen und spielen. Dazwischen geben drei junge Kontrabassisten Klangbeispiele. Danach können die Kinder kleine Instrumente unter Anleitung ausprobieren.

An Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene richtet sich das Gesprächskonzert „Bass, Bässe, am besten“ von 14 bis 15.30 Uhr. Song Choi, drei Studenten seiner Klasse und die Pianistin Anni Poikonen stellen den Kontrabass erzählend und spielend vor, verraten Tipps und Tricks und beantworten Fragen. Die Münchner Firma Mastri stellt Bässe aller Größen zur Verfügung, die unter Anleitung ausprobiert werden können.

Um 19 Uhr heißt es dann „Bass in Concert“: Song Choi und Anni Poikonen geben – verstärkt durch ein Kontrabasstrio – einen Sonatenabend. Es erklingen Werke von Vivaldi, Eccles, Pergolesi, Mattheson, Misek, Schubert und Bottesini. Gunther Dahinten liest einen Ausschnitt aus Patrick Süßkinds „Der Kontrabass“.