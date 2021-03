Ein „stummer Stuhl“ für Geflüchtete

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach hat mithilfe vieler Mitstreiter eine symbolische Aktion auf die Beine gestellt – auf Stuhlbeine. Wie das Bündnis für Demokratie und Toleranz im Landkreis Biberach in einer Pressemeldung mitteilt, sollen die „stummen Stühle“ im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vom 15. bis 28. März auf die verheerende Situation in den Flüchtlingslagern aufmerksam machen.

Insgesamt 45 aussagestarke Stühle wurden an vielen Orten des Landkreises aufgestellt. Ziel der Aktion ist es zu verdeutlichen, dass genau so viele Geflüchtete im Landkreis Biberach aufzunehmen wären, würde das gesamte Lager Moria, das im Dezember brannte, nach dem Königsteiner Schlüssel auf Deutschland verteilt. Aus der Sicht des Bündnisses und der vielen verschiedenen Stuhlgestalterinnen und -gestalter sei das machbar. Die Geflüchteten in Griechenland sind inzwischen in Lagern wie Kara Tepe auf Lesbos. Hilfsorganisationen und Politiker, die dort waren, berichten von menschenunwürdigen Verhältnissen und Kindern, die seit ihrer Geburt einen Alltag mit Angst und Unsicherheit statt Geborgenheit erleben.

Meist sind es einfache Stühle, die mit eindringlichen Texten erstellt wurden, die nachdenklich machen. In Ummendorf steht beispielsweise ein Stuhl mit einem angekokelten Bein, aber ein Zweig sprießt aus der Lehne und verheißt Hoffnung. „Leider wurde auch schon einer der ,stummen Stühle’ in Biberach am Viehmarkt mutwillig zerstört“, berichtet das Bündnis. Dies verurteilt das Bündnis aufs Schärfste und sieht sich in der Notwendigkeit bestärkt, sich weiterhin für Demokratie und Toleranz im Landkreis einzusetzen.

Der Landkreis und die Stadt Biberach haben sich bereits zum sicheren Hafen für Geflüchtete erklärt: https://asyl-bc.de/presse/biberach-erklaert-sich-zum-sicheren-hafen.