Ein Sonntag unter blühenden Obstbäumen

Ein Streuobstwiesenfest auf der Streuobstwiese der Bürgerstiftung Biberach an der Mittelbiberacher Steige veranstalten die Naturschutzverbände Nabu, BUND und das Netzwerk der Fach- und Baumwarte am Sonntag, 5. Mai. Von 13 bis 17 Uhr können Interessierte dort einen Nachmittag unter blühenden Obstbäumen im Grünen genießen.

Durch das Streuobstwiesenfest, das es seit 2014 gibt, soll die Bedeutung des artenreichen Lebensraums hervorgehoben und die Wiesen somit erhalten werden. Denn obwohl Streuobstwiesen wichtiger Bestandteil der oberschwäbischen Kulturlandschaft und von enormer ökologischer Bedeutung sind, gehen diese Flächen stark zurück. „Besonders das Grasland um das Mähhindernis Baum, bietet vielen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten ein Zuhause“, so Claudia Klausner vom Netzwerk der Fachwarte.

Für die diesjährigen Streuobsttage habe man sich für die Streuobstwiese an der Mittelbiberacher Steige entschieden, da sie innerstädtisch liegt und gut zu erreichen ist. „Viele Leute fahren hier mit dem Fahrrad vorbei und schauen nicht mal hin“, sagt Hermann Hamma von der Bürgerstiftung. Kinder können im „Grünen Klassenzimmer“ der Bürgerstiftung in Kooperation mit Schulen die Natur mit allen Sinnen erleben. Die Streuobstwiese sei so ein toller Ort und vor allem sei sie nicht weit, so Hamma. Durch das Streuobstwiesenfest soll weiter auf die Wiese aufmerksam gemacht werden, denn: „Was man nicht kennt, kann man schließlich auch nicht schützen“, sagt Sabine Brandt vom Nabu. Der Zeitpunkt für das Fest sei so gewählt, dass man nicht gerade schneiden, sähen oder ernten muss, sondern einfach die Blüten genießen kann.

Diesmal liegt der Fokus besonders auf den Insekten. Passend dazu werden Mitmachführungen für Kinder und Erwachsene zum Thema Insekten und Insektenschwund angeboten. Weiterhin gibt es Führungen rund um die Themen Obstbaum, Kulturgeschichte sowie Verwendung des Obstes. Für Kinder soll es ein Bastelprogramm geben, bei dem zum Beispiel Vesperbrettchen gestaltet werden. Zusätzlich können sich die Besucher beim Sensen-Mähwettbewerb messen und die Infostände der Naturschutzverbände besuchen.

Wer möchte kann sich eine Decke und Vesper mitbringen. um auf der Wiese zu picknicken. Zusätzlich wird Kaffee und Kuchen, und frischgepresster Apfelsaft aus der Region verkauft.