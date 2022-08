Ein Sommer wie dieser hätte Menschen früher in Not gebracht

Ob trockener Hitze- oder kühler Regensommer, in unserer Zeit sind die Regale im Supermarkt immer gefüllt. Aber welche Folgen hatten Dürre, Kälte und Missernten in früherer Zeit für die Menschen in der Region? Kreisarchivar Dr. Jürgen Kniep berichtet.

Der Weizen klein und frühreif, die Kartoffeln winzig, das Fruchtgemüse verkocht am Strauch. Der Sommer 2022 stellt Landwirte und Gemüsegärtner vor viele Herausforderungen. Auch der vergangene Sommer hat die Ernte durch Pilzerkrankungen und fehlende Wärme schwach ausfallen lassen. Der Verbraucher spürt davon wenig, denn über den Weltmarkt lässt sich alles zukaufen.

Ab 1850 gibt es viel Fortschritt

Doch wie verhielt sich das in vergangenen Jahrhunderten? Haben die Menschen im heutigen Landkreis Biberach in Jahren mit den Wetterextremen gehungert? Kreisarchivar Dr. Jürgen Kniep unterscheidet bei der Antwort die Zeit vor 1850 und jene danach. „Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gab es außerhalb kriegerischer Konflikte in Oberschwaben keine Hungersnöte mehr“, stellt er fest. Das habe mit dem technischen Fortschritt zu tun: Seit dem Bau der Eisenbahn war es den Menschen möglich, Lebensmittel rasch von A nach B zu transportieren. Die Erfindung des Kunstdüngers verbesserte die Erträge. Die Wissenschaft erforschte Vieh- und Pflanzenkrankheiten und fand Gegenmittel.

„Der erste Erntewagen nach der Hungersnot 1817 auf dem Biberacher Marktplatz“ lautet der Titel dieses Werks von Johann Baptist Pflug und zeigt die Freude über die Ernte nach dem so genannten „Jahr ohne Sommer“. Das Werk ist in der Dauerausstellung Stadtgeschichte zum Thema Hungersnot 1816 im Biberacher Museum zu sehen. (Foto: Museum Biberach)

Erbswurst und Einwecken

Die Industrie begann, Lebensmitteln in Dosen oder in Pulverform (Knorrs berühmte Erbswurst) haltbar zu machen. Bald kam in Privathaushalten das Einwecken von Obst, Gemüse und Fleisch auf. Lebensmittel konnten nun lange bevorratet werden und schlechte Erntejahre überbrücken.

Das Jahr ohne Sommer - und Ernte

Vor 1850 aber waren die Menschen tatsächlich sehr abhängig von der jeweiligen Ernte, weiß Kniep. Recht bekannt ist das Jahr 1816, als die Asche eines Vulkanausbruchs in Indonesien die Atmosphäre verdunkelte und abkühlen ließ. Der Sommer und die Ernte in Europa fielen fast gänzlich aus. Die Preise stiegen bis Mitte 1817 ins Unermessliche.

Schlechte Ernten führten zu hohen Preisen. Weil die Menschen mehr für Brot ausgeben mussten, blieb weniger für andere Anschaffungen. Dieser Umstand traf die Armen doppelt. (Foto: privat)

Einfache Menschen leiden doppelt

Weil die Menschen ihr Einkommen fast ausschließlich für Lebensmittel ausgaben, stürzte die einfache Bevölkerung weiter ab. Denn für Garn und Textilien, die sie in der Regel im Winter produzierten, fanden sich keine Abnehmer mehr. „Als die Ernte bei uns herannnahete, kamen, wie gewöhnlich, Schnitter und Schnitterinnen von der rauhen Alp hieher, die in vielen Wochen kein Brod genossen hatten, ganz ausgehungert, und den Leichen ähnlich sahen“, notiert Johann Konrad Krais, Biberacher Konrektor.

Schwarz Vere Bande als Ausdruck der Not?

Die Not der Menschen war groß, die Kriminalität stieg an – mancher Forscher führt auch die Bande des Schwarz Veri, die danach ihr Unwesen trieb, auf die Hungersnot zurück.

In Zeiten von Leid und Hunger gab es strukturelle Unterschiede. Weil große Klöster wie Ochsenhausen und Schussenried oft mildtätig waren, hatten deren Leibeigenen vielfach weniger Sorgen als die Untertanen von Adligen.

Die Rolle des Biberacher Spitals

Städte betrieben Armen- und Siechenhäuser und versorgten die Bevölkerung in Notzeiten. Die größte sozialcaritative Einrichtung Oberschwabens beispielsweise war der Biberacher Spital, sagt Kniep. Ihm gehörten Gehöfte und ganze Dörfer in der Umgebung, die Getreide anlieferten. Schon vor den Hungerjahren 1816/17 wurde es für Bedürftige eingelagert.

Großbauern konnten Verluste verkraften

Missernten trafen die kleinen Leute generell härter. Forschungen gehen davon aus, dass im 18. Jahrhundert bis zu 15 Prozent der Bevölkerung nicht sesshaft waren. Zu der Gruppe gehörten Knechte und Mägde, die mit Glück alle halbe Jahre auf einem Hof Arbeit und Brot fanden. Auch etliche Kriegsversehrte und Waisenkinder hatten keine feste Bleibe. Trotz Eigentum traf ein schlechtes Erntejahr selbst den Kleinbauern hart. Für den Großbauern, der unterschiedliche Getreide und Nutzpflanzen anbaute, verschiedene Tiere hielt und einen Gemüsegarten umtrieb, war Verlust in einem der Bereiche dagegen weniger existenzgefährdend.

So behalf sich die Gesellschaft

Bei aller Not, „Mildtätigkeit war weit verbreitet“, sagt Kniep „In früherer Zeit war immer jemand für die Armen zuständig oder es fühlte sich jemand zuständig“. Auf dem Dorf sei ganz normal gewesen, dass der Großbauer bei Ernte und Schlachtung auch den Armen einen Teil zukommen ließ. Doch nahm er sich heraus, zwischen würdigen Armen - der alten Frau, der alle Kinder gestorben waren - und anderen - dem als arbeitsscheu geltenden jungen Mann – zu unterscheiden. Abgenommen habe das Verantwortungsgefühl für Arme und Schwache erst mit der Sozialgesetzgebung Bismarcks, als der Staat ab dem späten 19. Jahrhundert diesen Bereich stärker gzu regeln begann.

Ein Erntejahr wie 2022 auf die Zeit vor 200 Jahren oder früher übertragen, wie würde es den Menschen gehen? „Je nach angebauten Nutzpflanzen oder den gehaltenen Tieren: Der eine hätte sich über eine etwas schlechtere Ernte nur geärgert, für den anderen wäre es womöglich richtig eng geworden.“ Von den Folgen einer Dürre in der Unlinger Gegend berichtet eine Quelle aus dem Jahr 1893. Im Frühjahr und Sommer hatte es lange nicht geregnet. Die Getreideernte fiel kümmerlich aus. Noch problematischer: das fehlende Heu. Mangels Regen waren die Wiesen nicht gewachsen. Den Bauern fehlte das Futter für das Vieh, das in den Ställen vor Hunger brüllte. Der Heupreis stieg um ein Vielfaches, dafür war Rindfleisch nie gekannt günstig zu haben. Denn die Landwirte mussten etliche Rinder notschlachten.

Andere Faktoren setzten den Menschen auch zu

Für Not der Menschen waren aber durchaus ganz andere Faktoren als Wetterextreme verantwortlich, erläutert Kniep. In Oberschwaben war es um die Gesundheit vieler Menschen nicht gut bestellt, zum Beispiel gab es hier im 19. Jahrhundert die höchste Säuglingssterblichkeit in ganz Europa. Zu gesundheitlichen Problemen trugen etwa Parasiten wie Bandwürmer bei, die den Menschen zu schaffen machten. Zudem war die Ernährung vor allem von Ärmeren aus heutiger Sicht nicht ausgewogen, auch wurde verblüffend viel Alkohol getrunken, oft schon von Kindern.

Strukturelle Veränderungen der Landwirtschaft veränderten die Ernährungsgewohnheiten der Menschen: Als die Bauern ab der Mitte des 19. Jahrhunderts begannen, mit dem Verkauf ihrer Milch an Molkereien gutes Geld zu verdienen, wurde nach und nach zwar immer mehr Milch produziert, aber immer weniger davon getrunken – und das völlig unabhängig von Wetterphänomenen.