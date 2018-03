Ein Sigmaringer gewinnt den Poetry-Slam

Vor der Kulisse einer vollen Gigelberghalle hat der gebürtige Sigmaringer Andreas Rebholz das Wortkonzert gewonnen, das seit fünf Jahren vom KultuReservoir veranstaltet wird. Bei dem modernen Dichterwettstreit treten Autoren, Lyriker und Performance-Poeten gegeneinander an, um sich mit Worten zu messen. Selbstverfasste Texte, ein Zeitlimit von sechs Minuten und keinerlei Hilfsmittel sind die Kriterien. Das Publikum bestimmte den Sieger des Abends.

Die Vorrunde bestand aus zwei im Vorfeld auslosten Gruppen mit je fünf Poeten. Zur Bewertung wurden sieben Wertetafel-Sets mit null bis neun Punkten an das Publikum ausgeteilt, so dass die maximal erreichbare Wertung bei 50 Punkten lag, da die schlechteste und beste Punktzahl üblicherweise gestrichen wird. Carina Kibler, Schülerin des Wieland-Gymnasiums und Gewinnerin des ersten U20-Wortkonzerts, das im Februar im „Alten Haus“ stattfand, eröffnete den Abend außer Konkurrenz.

Die erste Gruppe war mit den Poeten Andreas Rebholz – er gehört zu den großen Newcomern und begeistert mit seiner Energie, seinem Wortwitz und seiner Beobachtungsfähigkeit, mit der er dem Publikum das Leben im Dorf und andere Aspekte des menschlichen Daseins charmant näher bringt – Yannick Steinkellner (Bochum/ Graz), Jonathan Löffelbein (Finalist der BaWü-Poetry Slam Meisterschaft 2017) Marius Loy (Esslingen) und Julius Althoetmar (München) immens stark besetzt. Alle Textbeiträge wurden mit großem Applaus seitens des Publikums belohnt.

Steinkellner, der sich in seinem Text mit der Frage „Was ein Skirennen in einem österreichischen Kopf so auslöst“ und dies im Stile eines österreichischen Fernseh-Kommentators genial und bis zur Ekstase vortrug, musste sich hauchdünn dem späteren Gewinner Rebholz geschlagen geben. Wer bis dato den Skirennfahrer Marcel Hirscher nicht kannte, wird den Namen wohl nicht mehr so schnell vergessen. Da kam es sehr gelegen, dass Lea Romer, eine weitere Biberacher U-20 Poetin, mit ihrem gefühlvollen und nachdenklichen Text, der außer Konkurrenz stand, die Pause einleitete.

In der zweiten Gruppe kamen dann auch endlich zwei Frauen zu Wort. Anna Teufel (Karlsruhe) brachte einen nachdenklich stimmenden Text über ihre verstorbene Nachbarin, eine ältere Dame zu Gehör, und Ezgi Zengin (Augsburg) philosophierte über das eigene Selbstwertgefühl. Jay Man aus Wangen erzählte eine Geschichte über das Kennenlernen seiner Frau und dies fast ausschließlich mit Metaphern aus dem Tierreich. Cäcilia Bosch und Ansgar Hufnagel (Team „Einfach so“ aus Freiburg) slammten sich mit ihrem Duo-Text „Wir sind so verliebt“ in die Herzen der Zuschauer. Den Einzug ins Finale schaffte jedoch Pascal Simon aus Regensburg.

Das reine Männer-Finale sorgte dann nochmal für Gänsehaut pur. Zwei hochklassige Texte, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Mit lang anhaltendem Applaus kürte das Publikum Andreas Rebholz zum Gewinner. Die Moderatoren Tobias Meinhold und Tobias Heyel überreichten den obligatorischen Whiskey samt Hängematte und entließen das zufriedene Publikum in die Nacht.