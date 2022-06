Ein Ort der Besinnung und zum Abschalten vom Alltag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das katholische Jugendreferat Biberach veranstaltete nach zwei Corona-Jahren eine Fahrt nach Taizé in Frankreich, zu der Jugendliche und junge Erwachsene eingeladen wurden. Eines steht fest: Für alle Teilnehmer war Taizé eine besondere und bewegende Erfahrung.

Fabian Burmeister, FSJ’ler vom Jugendreferat Biberach und Oberministrant in Ochsenhausen war zum ersten Mal dabei und versucht in Worte zu fassen, wie sich Taizé für ihn anfühlt: „Taizé ist eigentlich unbeschreiblich – Taizé muss man erlebt haben. Warum sollte man als junge Person in ein kleines Dorf gehen? Einige Leute sehen zunächst die negativen Dinge: Man schläft in Zelten mit hartem Boden, das Essen ist gehalten und man betet dreimal am Tag. Wozu die Ferien dort verbringen? Die Antwort darauf ist nicht eindeutig, denn jede/r hat andere Gründe. Ich selbst wusste nicht genau, was auf mich zukommt und bin voller Vorfreude nach Taizé gefahren.

Schnell habe ich die Schönheit dieses Ortes erkannt. Nicht nur die schöne Natur, sondern die Gesänge, die Menschen, die Gespräche mit fremden Leuten und in den Bibelgruppen, das Miteinander, das einfache Leben, das Gefühl nichts tun zu müssen. Was mich berührt und begeistert hat, waren die Gebete – morgens, mittags und abends. Ich muss zugeben, dass meiner Meinung nach die „deutschen“ Gottesdienste manchmal verkrampft und trocken sind. Dort, in Taizé, bin ich gerne in die Kirche gegangen. Es ist ein Ort, wo Kirche Zukunft hat. Das gemeinsame auf dem Boden Sitzen und Singen, diese gemeinsame Energie und Kraft zu spüren, hatte eine unglaubliche Wirkung auf mich. Zu wissen, dass man ein Teil des Ganzen ist, macht die Gottesdienste zu besonderen Momenten. Man kann da sein und die Lieder mitsingen, die eine meditative Wirkung haben. Ganz in sich selbst sein, inmitten von tausenden Menschen. Die 10-Minütige Stille, in der alle ruhig sind – die ganze Kirche, finde ich besonders. In dieser Zeit kann man in sich selbst ruhen, beten, nachdenken, Dinge reflektieren. Man muss nichts tun und kann sich um sich selbst und um die Verbindung zu Gott kümmern, was im Alltag oft zu kurz kommt. Gottes Präsenz kann man in ganz Taizé spüren. Und diese Nähe, Liebe und das Willkommen-Sein ziehen mich auf jeden Fall nächstes Jahr zurück, an diesen wunderbaren Ort “.

Infos zur Taizé-Fahrt des Kath. Jugendreferat Biberach gibt es unter: www.biberach.bdkj.info/taize