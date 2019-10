Ein Neunjähriger ist Lichtblick beim KSC Biberach

Ein Lichtblick beim KSC Biberach ist der neunjährige Nachwuchskegler Fabio Paladino. Er spielt seine erste Saison in der erst seit zwei Jahren existierenden C-Jugend. Diese wurde ins Leben gerufen, damit auch die jüngsten Kegler ihr Können zeigen können. In der C-Jugend wird ebenso über vier Bahnen gespielt. Der Modus: mit der kleinsten Kugel je 15 Schub in die Vollen. Paladino gelang bei seinem ersten Start ein gutes Ergebnis. Mit jeweils 55, 59, 64 und 48 Holz je Durchgang belegte er mit insgesamt 226 Holz den zwölften Platz unter 26 C-Jugendspielern. Die weiteren Termine der C-Jugendspiele lauten: 3. November (in Bad Wurzach), 8. Dezember (in Aulendorf), 26. Januar 2020 (bei der TSG Ailingen), 16. Februar 2020 (in Vilsingen) und 28. März 2020 (in Baienfurt).