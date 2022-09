Ein Meer aus Kalkstein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Steinerne Meer ist ein eindrucksvolles Karsthochplateau zwischen Watzmannmassiv, Königssee, Hagengebirge, Hochkönigstock und Hochkaltermassiv. Der größte Gebirgsstock der Berchtesgadener Alpen wirkt wie ein zu Stein gewordenes Meer mit wogenden, steinernen Wellen – daher auch der Name Steinernes Meer. Ob diese Behauptung zutrifft? „Ja, absolut!“ war das Fazit der Biberacher Bergsteiger nach einer fünftägigen Tour durchs Steinerne Meer.

Von Saalfelden aus ging es am ersten Tag auf den aussichtsreichen Kienalkopf mit der Peter-Wiechentaler Hütte. Beinahe wäre hier die Tour schon zu Ende gewesen, weil es allen schwer fiel diese Hütte wieder zu verlassen. Der Ausblick auf das Saalfelder Becken und auf das Gebirgspanorama von den Loferer Steinbergen über die vergletscherten Hohen Tauern bis zum Dachstein ist überwältigend. Dazu noch eine gekonnt renovierte Hütte mit sympathischem Hüttenteam und hervorragender Küche. Hier könnte man es wirklich ein paar Tage aushalten, auch weil direkt hinter der Hütte eindrucksvolle Gipfel locken.

An nächsten Tag ging es auf den aussichtsreichen Schartenkopf und anschließend dem Eichstätter Weg folgend, abwechslungsreich an spektakulären Kalkformationen vorbei zum Ingolstädter Haus.

Vor der Etappe zum Kärlinger Haus am berühmten Funtensee wurde gemeinsam der anspruchsvolle Große Hundstod bestiegen.

Kurz vor dem Abstieg zum Funtensee veränderte sich die Landschaft, es wurde grüner und der Weg führte durch einen lichten Wald aus Zirben und Lärche.

In der Nacht zum Mittwoch begann es zu regnen. Nicht unbedingt das, was sich der Wanderer wünscht, aber ausgestattet mit funktionaler Kleidung ist das kein Problem. Die nächste Hütte war das Riemann Haus. Die Gruppe entschied sich für die einsamere und landschaftlich eindrucksvollere Variante durchs Viehkogeltal. Der Weg über gigantische Kalkplatten mit vielen Fossilien, Karst in allen Formen sowie die immer wieder zwischen den Wolken auftauchenden Berggipfel begeisterte alle.

Das Team des Riemann Hauses, welches hoch über Maria Alm an der Felswand des Sommersteins thront, kämpft derzeit wie viele Berghütten mit extremen Wassermangel.

Zum Abschluss gönnte sich die Biberacher Gruppe noch einen Abstecher auf den Sommerstein, bevor es über den Ramseider Steig zurück zum Fahrzeug in Saalfelden ging.