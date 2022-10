Ein „Masterplan“ für die Liebe

Rund 60 Filme sind bei den 44. Biberacher Filmfestspielen vom 1. bis 6. November im Kino Traumpalast zu sehen. Im Vorfeld des Vorverkaufsstarts am 29. Oktober stellen Filmfestverein und SZ-Redaktion einige Produktionen vor, die einen Kinobesuch wert sind. Heute schreibt Gerd Mägerle, Redaktionsleiter der „Schwäbischen Zeitung“ in Biberach, über den Dokumentarfilm „Sorry Genosse“.

DDR-Medizinstudentin Hedi und BRD-Student Karl-Heinz verlieben sich Anfang der 1970er-Jahre. Eine gemeinsame Zukunft scheint durch den Eisernen Vorhang, der quer durch Deutschland verläuft, nicht möglich. Sie schreiben sich zunächst Briefe, treffen sich anschließend zu verlängerten Wochenenden in Prag oder im Urlaub in Bulgarien.

Karl-Heinz ist bereit, für seine Liebe in die DDR überzusiedeln, gerät dabei aber in die Fänge der Stasi, die ihn als Spion in West-Berlin einsetzen will. Die einzige Möglichkeit, ihre Liebe zu retten, ist Hedis Flucht über Rumänien in den Westen. Bei dem von Karl-Heinz mit seinen Freunden ausgeklügelten Masterplan, geht jedoch einiges schief. Wie die Irrungen und Wirrungen am Ende ausgehen, sei an dieser Stelle nicht verraten.

„Sorry Genosse“ ist keine klassische Dokumentation, die nur nüchtern und faktenbasiert daherkommt. Regisseurin Vera Brückner gibt der Handlung einen fast kriminalistischen Spannungsbogen, der den Zuschauer trotz des ernsten Themas immer wieder schmunzeln lässt. Mit Hedi und Karl-Heinz, die sie auch an Stätten gemeinsamer Begegnungen zurückführt, hat sie zwei Protagonisten, die gut erzählen können und zum Teil selbst zu Tränen gerührt sind, wenn sie sich aus ihren alten Briefe vorlesen. Filmisch nutzt Vera Brückner die gesamte Palette an Darstellungsformen: Reale Interviews wechseln sich ab mit historischem Filmmaterial oder Fotos, das mit einer passenden Tonspur an Geräuschen unterlegt wird. Ein Highlight des Films ist die Art und Weise, wie der „Masterplan“ zu Hedis Flucht inszeniert wird. Getragen wird der Film auch von zwei Songs von „Ton, Steine, Scherben“. „Schritt für Schritt ins Paradies“ und „Der Traum ist aus“ sind von Florian Paul & Die Kapelle der letzten Hoffnung in moderne Arrangements gepackt worden. Die Geschichte von Hedi und Karl-Heinz liegt zwar rund 50 Jahre zurück, der Film wirft aber gerade in der aktuellen politischen Situation eines neuen Ost-West-Konflikts die Frage auf, in welcher Welt wir eigentlich leben wollen.

Zu sehen ist „Sorry Genosse“ am 2. November, 18.40 Uhr, und 5. November, 16 Uhr.

Karten gibt es im Festivalkino Traumpalast und online unter biberacherfilmfestspiele.de.