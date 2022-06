Ein Lebensschicksal aus Buchau

Josef Geiger wird 1923 als uneheliches Kind in Blitzenreute geboren. Im Alter von 12 Tagen kommt er zum Urgroßvater und dessen zweiten Frau nach Buchau. Die leibliche Mutter von Josef kümmert sich überhaupt nicht um ihn. Seine Jugend ist überschattet von Hunger und sozialer Zurücksetzung. Mit 14 Jahren wird er vom Jugendamt nach Sattenbeuren vermittelt. Er macht eine landwirtschaftliche Lehre beim Bauer Rauch und muss hart arbeiten, im Sommer reicht es manchmal nur zu vier Stunden Schlaf.

Mit 18 Jahren erhält er die ersehnte Einberufung zur Wehrmacht. Hauptsächlich wird er im Osten eingesetzt, zum Schluss erlebt er noch die mörderische Ardennenoffensive. Er gerät Anfang 1945 in englische Gefangenschaft und findet danach eine Anstellung in der Torfbrikettfabrik im Steinhauser Ried. Nach deren Schließung 1954 wechselt er zur Gesellschaft für elektrische Anlagen, die Arbeiten dort sind lebensgefährlich. Die letzte Station seines Arbeitslebens ist das Schwäbische Hüttenwerk in Schussenried mit seiner Gießerei. Wegen der Folgen eines schweren Arbeitsunfalls wird er schließlich mit 60 Jahren berentet.

Herr Geiger hatte ein ungewöhnlich gutes Gedächtnis und konnte die Stationen seines Lebens lebendig und detailfreudig schildern. Der Herausgeber dieser Erinnerungen und langjähriger Hausarzt von Josef Geiger, Dr. med. Herbert Schneider, hatte in einem andern Buch die Buchauer Honaratiorenfamilie Ladenburger vorgestellt. Josef Geiger war dagegen in einem gänzlich anderen Milieu gefangen, so dass hier im Kontrast dazu eine intensive „Geschichte von unten“ dokumentiert ist.