Ein Lachen überwindet Barrieren

Die St. Elisabeth-Stiftung, die Zieglerschen, die Lebenshilfe Biberach und der Verein Familienunterstützende integrative Behindertenarbeit setzen sich für ein unbehindertes Miteinander ein. Sie informierten am bundesweiten Aktionstag im Rahmen des Biberacher Musikfrühlings im und um das Hospiz Haus Maria. Mentaltrainer Michael Falkenbach zeigte, wie mit Humor Barrieren beseitigt werden können.

Wenn Menschen mit und ohne Behinderung ganz selbstverständlich ihren Alltag teilen, dann wird Inklusion gelebt. Beim Barrieren-Quiz der Aktion Mensch wird auf die noch beschränkte Situation aufmerksam gemacht. Es war zu erfahren, dass in Deutschland nur zirka 20 Prozent der Schüler mit Förderbedarf eine Regelschule besuchen. Andreas Kemper von der St. Elisabeth-Stiftung und Sarah Kanzen von der Zieglerschen fordern in diesem Zusammenhang ein echtes Wahlrecht für die Eltern. Beide sehen aber auch, dass nicht jedes behinderte Kind in einer Regelschule und im Klassenverbund mit Unbehinderten optimal gefördert werden kann. „Es kommt auf die konkrete Behinderung an“, erklären sie. Auf spezielle Sonderschulen könne trotz aller Inklusionsabsichten nicht ganz verzichtet werden.

Der Verein Familienunterstützende integrative Behindertenarbeit steht mit seinem umfassenden Freizeitprogramm für mehr Begegnung, Spaß und Freude. Er besteht seit 2002 und feiert dieses Jahr am 10. und 11. November seine Gründung. Die Lebenshilfe Biberach setzt sich für Menschen mit geistiger Behinderung ein und kümmert sich auch um deren Angehörige. Sie ist ebenso als gemeinnütziger Verein organisiert und existiert seit 1967.

Mentaltrainer Michael Falkenbach sagte bei seinem mit viel Witz und Humor gespickten Vortrag im Service-Haus Biberach: „Jeder Mensch sehnt sich nach Lebensfreude, in jeder Lebensphase, auch im Sterbeprozess.“ Lächeln sei immer ein Friedensangebot und Lachen das stärkste Werkzeug. Während Kinder bis zu 400 mal am Tag lachen, schaffen es die Erwachsenen häufig nur noch acht bis zehn mal. Dabei sei jedes Lachen verbindend und ein Zeichen von heiterer Gelassenheit. Und darauf komme es im Leben an. Beim Lachen werden 300 Muskeln auf einmal bewegt. Es hilft jedem einzelnen Menschen sein eigenes „wunderbares Potenzial“ zu nutzen. Wer sich selbst in „Liebe annimmt“ und ein inneres Lächeln bewahrt, dem falle der Perspektivenwechsel leicht. Jeder Mensch könne sich nämlich selbst entscheiden, ob er sich in bestimmten Situationen ärgern wolle oder Dinge, die geschehen, einfach mit Gelassenheit und Zuversicht betrachte. „Gott hat dir ein Gesicht geschenkt, lächeln musst du selber.“