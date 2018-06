Ein Konzert im eigenen Wohnzimmer

Wohnzimmerkonzerte liegen seit einiger Zeit total im Trend. Und weil Singer-Songwriterin Diana Ezerex schon für einige Wohnzimmerkonzerte gebucht wurde, geht sie jetzt selbst unter die Gastgeber. Am Samstag, 17. Februar, ist der schottische Sänger Inkfields deshalb zu Gast in ihrem Wohnzimmer in Biberach. Platz hat sie für rund 40 Gäste. Eine Anmeldung ist erforderlich.

„So ein Wohnzimmerkonzert ist einfach cool und mega intim“, sagt die 23-jährige Sängerin. „Als ich das erste Mal ein Konzert in einem Wohnzimmer gegeben habe, war ich ganz schön aufgeregt, die Leute sitzen halt direkt vor einem.“ Das macht aber genau die besondere Stimmung eines solchen Sofakonzerts aus. „Auch für mich als Sängerin ist das super, um mein Netzwerk zu erweitern und neue Kontakte zu knüpfen. Außerdem macht es unheimlich Spaß, über Musik neue Leute kennenzulernen.“

Die Wohnzimmerkonzerte würden außerdem zeigen, dass überall Kultur stattfinden kann: „Und wenn ich die Möglichkeit habe, einen eigenen Kulturraum zu schaffen, dann nutze ich die natürlich“, sagt die junge Künstlerin.

Los geht’s um 19.30 Uhr

Bei der Online-Plattform „Sofaconcerts“ ist sie eine von drei Gastgebern, die aus Biberach registriert sind. „Der Sänger hat mich angeschrieben und ich habe zugesagt“, sagt Diana Ezerex. „Aber natürlich sage ich nur zu, wenn ich jemanden cool finde. Denn, wenn ich einen Sänger einlade, muss ich schon hinter seiner Musik stehen.“

Der Sänger Inkfields ist ebenfalls Singer-Songwriter, seine Musik ist elektronisch angehaucht. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr in der Biberacher Innenstadt. Der Eintritt ist frei. „Aber es wird ein Hut rumgehen und die Einnahmen gehen dann an den Musiker“, erklärt die Sängerin. Alles, was die Leute, die Lust haben, zum Wohnzimmerkonzert zu kommen, jetzt tun müssen, ist eine E-Mail an Diana Ezerex zu schreiben. „Den ersten 40 sage ich zu, die anderen kommen auf die Warteliste. Am Tag des Konzert bekommen sie dann eine Mail mit meiner Adresse.“ Und wenn dann welche absagen, kommt die Warteliste zum Zug.

Jetzt ist Diana Ezerex einfach gespannt und freut sich auf den 17. Februar. „Keine Ahnung, wie das in Biberach angenommen wird. Wenn ich gute Erfahrungen mache, kann ich mir schon vorstellen, öfters ein Konzert in meinem Wohnzimmer zu geben.“

