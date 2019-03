Nach der 0:5-Pleite in Friedrichshafen hat der FV Biberach am Samstag die Gelegenheit, gegen die SG Kißlegg diese Scharte auszuwetzen. Das Spiel zwischen dem neuen Tabellendritten und dem Schlusslicht der Fußball-Landesliga wird um 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz II am Biberacher Erlenweg angepfiffen.

Die Favoritenrolle ist vor dieser Partie klar verteilt – auch wenn beide Vereine gemeinsam in die Landesliga aufgestiegen sind. Biberach will und muss dieses Spiel gewinnen, um Anschluss an Rot-Weiß Weiler zu halten, das gegen Strassberg zu Hause spielt und Biberach am vergangenen Wochenende auf Tabellenplatz zwei abgelöst hat. „Wir wissen, dass wir von außen als klarer Favorit angesehen werden“, sagt Biberachs Trainer Dietmar Hatzing. „Wir nehmen diese Rolle auch an.“

Dennoch warnt Hatzing vor dem körperbetonten Spiel der Allgäuer, das sie schon beim Hinspiel im Herbst auf eigenem Platz an den Tag gelegt hätten. 3:2 hat der FV Biberach das Spiels damals gewonnen und sich so an der Tabellenspitze etabliert. Für die Mannschaft begann mit dem Sieg in Kißlegg ein positiver Lauf, der in den vergangenen drei Spielen ins Stottern geraten ist.

Für Hatzing hat seine Mannschaft nur gegen den FV Ravensburg II eine richtig gute Halbzeit in drei Spielen abgeliefert. Den Höhepunkt aus negativer Sicht gab es dann beim 0:5 am Bodensee, auch wenn die beiden letzten Treffer des VfB Friedrichshafen aus Kontersituationen resultierten. „Wir müssen wieder deutlich aggressiver werden und endlich wieder unsere Trainingsleistungen auf den Platz bringen“, hat der 56-Jährige klare Forderungen an sein Team. Wer letztlich spielen wird, würde er am Freitagabend unter anderem bei einer Joggingrunde entscheiden. „Da habe ich Ruhe und kann in mich gehen“.

Sicher ist aber der Einsatz von Keeper Florian Fritzenschaf, der nach den drei Begegnungen Alexander Beck im Biberacher Tor ablösen wird. „Das haben wir vor der Restserie so abgesprochen, dass wir immer nach drei Partien einen Torwarttausch vornehmen werden“, erklärt Hatzing die Maßnahme. Er habe sich nicht für eine klare Nummer eins entscheiden können und folglich wird es diese Rotation geben.

Auf einen Einsatz brennen würde auch Stefan Bek, der in diesem Jahr noch nicht auf dem Spielfeld stand, und auch Ramon Diamant könnte wieder ein Kandidat für die Startelf sein.

Kißleggs Coach Roland Wiedmann setzt darauf, dass sein Team beim Auftritt in Biberach mindestens die Leistung aus dem Spiel gegen Ravensburg II vom vergangenen Sonntag wiederholt, als die SG unglücklich mit 0:1 verlor. „Wenn wir immer so gespielt hätten, stünden wir womöglich nicht da, wo wir stehen.“ Wiedmann meint das Tabellenende, das der Aufsteiger seit geraumer Zeit ziert und aktuell als fast schon gesicherter Abstiegskandidat gilt.