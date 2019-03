Ein künstlerischer Ritt von der Achalm nach Rot an der Rot

Von Schwäbische Zeitung

In einer Ravensburger Kneipe ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei gekommen. Ein 24-Jähriger war zunächst aus unbekannter Ursache mit einem anderen Tatverdächtigen in der Gaststätte in der Eichelstraße in Streit geraten und von diesem zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, wie die Polizei mitteilte. Weitere Kneipenbesucher mischten sich ein und die Auseinandersetzung verlagerte sich vor die Gaststätte. Dort schlug derselbe Tatverdächtige einem weiteren 24-jährigen Mann mehrmals ins Gesicht.