Heute vor einem Jahr erreichte Corona den Landkreis - und das mit gewaltigen Folgen

Der Lockdown bleibt bestehen, aber nicht für alle – das hat die Bund-Länder-Runde am Mittwoch beschlossen. Licht am Ende des Tunnels sehen zum Beispiel die Einzelhändler und auch in der Dienstleistungsbranche gibt es unter bestimmten Umständen die Option, zu öffnen. Der Buchhandel dürfen sogar ab Montag regulär öffnen, solange die Anzahl der Kunden reguliert wird. Fest steht aber auch, dass die Gastronomie erst einmal geschlossen bleibt. Frühestens in zwei Wochen bei stabiler Inzidenz könnten Restaurants und Bars im Außenbereich wieder den ...