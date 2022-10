Ein Herz für Familien mit Behinderten

Freizeiten, Aktionstage, Feste: Beim Biberacher Verein fiB ist immer viel los – nun schon seit 20 Jahren. fiB steht für familienunterstützende integrative Behindertenarbeit. Am 11. November feiert der Verein sein Jubiläum und organisiert dafür eine große integrative Party im Abdera in Biberach. Los geht es um 20 Uhr. Die Party ist öffentlich, teilt die Geschäftsstellen-Leitung mit.

Wie die fiB-Leute schreiben, soll an diesem Abend viel getanzt und gefeiert werden. Dafür sorgen Musiker und Disc-Jockeys: Die Cover-Band X-Plosive wird auftreten, zusammen mit ihrem ehemaligen Sänger Maze Riedl, der vor seinem Umzug nach Berlin auch eng mit fiB verbunden war. Die Band Omkareli spielt Mitmach-Lieder für Kinder. Von Bandmitglied Eli Ellert (Joachim „Elli“ Peratoner) stammt die inoffizielle Vereinshymne, das Fibi-und-Fabi-Lied. Live-Musik kommt außerdem von Laura Strahl mit Anne und Paula Scholz. Am späteren Abend werden Max Reiser (DJ Semäx) Simon Maucher (DJ Moneyman) und Robin Harnisch (DJ Robin Good) auflegen.

Seit zwei Jahrzehnten bietet fiB volle Veranstaltungskalender. Diese Angebote sind für etliche Familien in der Region enorm wichtig: für Familien, die ein Familienmitglied mit Behinderung zuhause betreuen oder pflegen. fiB schafft mit maßgeschneiderten Ferienfreizeiten und Tagesprogrammen die richtigen Rahmenbedingungen: Bei allen fiB-Angeboten gibt es so viel Betreuung und Hilfen wie nötig und so viel Spaß und Teilhabe wie möglich. Eine willkommene Abwechslung - für die Menschen mit Behinderung ebenso wie für deren Familien, die das ganze Jahr über viel Verantwortung tragen und denen fiB-Aktionen eine wertvolle Entlastung bringen.

fiB organisiert jedes Jahr viele Aktionstage, etwa 20 Ferienfreizeiten und etliche Wochenenden. Manche sind nur eine kurze Fahrt entfernt, andere richtige Fernreisen. Im Allgäu hat fiB inzwischen die meisten Flecken kennengelernt. Andere Freizeiten waren in der Schweiz, in Österreich, Italien, Frankreich oder Belgien, in der Türkei, in London, Rom oder Berlin. Eine Gruppe flog dieses Jahr nach Tunesien, eine andere fährt noch auf Kreuzfahrt.

Möglich wird das alles durch rund 80 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr. Viele von Ihnen arbeiten beruflich ebenfalls mit Menschen mit Behinderung oder befinden sich aktuell in einer Ausbildung oder Studium hierfür.

Nach Angaben der fiB-Leitung gibt es dabei einige, die schon die Gründungszeit von fiB miterlebt haben. Regelmäßig kommen junge Gesichter in den Teams hinzu, so dass sich die Generationen mischen. Bei fiB gibt es mit Manuela Hölz eine fest angestellte Sozialpädagogin als Ansprechpartnerin für eigentlich alles – auch sie ist bereits 14 Jahre mit dabei.

Bei den Teilnehmenden sieht der Rückblick ähnlich aus. Johanna Hofbauer, die erste Vorsitzende des Vereins, berichtet: „Es gibt einige, die uns schon seit den Anfängen von fiB begleiten und mit uns gewachsen sind. Es kommen auch stetig neue Kinder und Jugendliche hinzu.“ Aber nicht durch Werbung, denn das macht fiB keine - neue Kontakte entstehen in der Regel durch Weiterempfehlungen. Zu wenig Anmeldungen gibt es bei fiB eigentlich nie, sagt der zweite Vorsitzende Patrick Braun: „In jedem Jahr haben wir lange Wartelisten. Der Bedarf an familienentlastenden Angeboten ist nach wie vor riesig. Corona hat die Lage für viele verschärft.“

Aktuell plant der Verein sein Jahr 2023 – wieder mit einem bunten Mix aus Altbekanntem und Neuem. fiB e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der keine Gewinne erzielt. In Krisenzeiten wird es immer schwieriger, ehrenamtliche Mitarbeitende zu finden. Wer Interesse hat, beim Verein mitzuarbeiten, darf sich gerne bei Manuela Hölz unter der Telefonnummer 07351 / 82 79 94 melden.